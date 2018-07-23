Киев, 23 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В настоящее время на Украине проживает около 37 млн человек, а не 44,2 млн как утверждает ООН и украинская статистика. Об этом 23 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Я не верю в данные ООН, потому что эти данные создаются на основе цифр, которые дает Государственная статистика… Мы сами не знаем, сколько нас здесь живет. По предварительным оценкам, которые дает Институт демографии и нашим расчетам, в Украине около 36−37 млн человек», — сказал Тышкевич.

Он отметил, что Литва привлекает украинских мигрантов комфортными условиями жизни и переезда.

«Литва просто даёт нормальные условия для легального трудоустройства, нормальные условия для жизни и комфортные условия для переезда. С точки зрения Литвы это вполне логично, поскольку страна переживает депопуляцию и стране необходимы трудовые ресурсы. С точки зрения украинцев, Литва это не такое опасное направление миграции… Значительная часть людей, которые приехали в Литовскую Республику, они уже не вернутся в Украину», — сказал Тышкевич.

Эксперт проинформировал, что правительство Польши также создает комфортные условия для переезда украинцев.

«К 2030-му году количество вакансий, которые необходимы для развития польской экономики будет около 20 млн. На эти вакансии есть 16 млн… Поэтому они заинтересованы в привлечении мигрантов. Им необходимо как минимум 4 млн трудоспособного населения. При этом они ведут активную работу по привлечению умных, активных и тех, кто может остаться… Сейчас в Польше обсуждается доступ к ипотеке и другие вопросы, чтобы украинцы ехали в Польшу и оставались», — рассказал Тышкевич.

Он сообщил, что на начало 2018 года более 340 тыс украинцев официально трудоустроились в Польше.

«Если по состоянию на третий квартал 2017 года количество украинцев, которые платили взносы пенсионного страхования в польский бюджет составляло 307,8 тыс человек, а на начало марта 2018 года общее число иностранцев, которые платили пенсионное страхование украинцев выросло до 346 тыс граждан. Это те люди, которые платят пенсионные отчисления в польский бюджет. Они будут получать польскую пенсию», — добавил Тышкевич.

Эксперт также проинформировал, что теперь в Польшу выезжают украинцы с высшим образованием.

«Изменился характер украинских мигрантов. По данным Национального банка Польши, который проводит специализированные исследования, раньше ехали женатые и замужние люди из западных регионов с низким уровнем образования, из населенных пунктов с населением менее 100 тыс человек. Сейчас около половины составляют люди с законченным средним либо высшим образованием, из городов с населением 100 тыс и больше. Видим изменение характера и географии миграции», — подытожил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля правительство Украины поручило Государственному комитету статистики провести в декабре 2019 года пробную перепись населения. Её планируют провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области с использованием инновационных технологий сбора информации. Местным властям поручили содействовать в подготовке мероприятия.

Последний раз Украина проводила перепись населения в 2001 году. По результатам Всеукраинской переписи, население Украины составило 48,457 млн человек. Ранее Кабмин Украины перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

Напомним, в июле департамент миграции МВД Литвы отметил резкий рост миграции за счет граждан Украины и Белоруссии. По состоянию на 1 июля нынешнего года в Литве проживают 54 393 иностранца с временным видом на жительство. Из них — 15 291 гражданин Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 гражданин России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 гражданина Белоруссии (на 24,7% больше, чем год назад). Граждане этих трех стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года — 67,3%) от всех иностранцев, проживающих в Литве.