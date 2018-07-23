Киев, 23 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решило изменить государственный стандарт на пшеницу, сообщает 23 июля «Укринформ».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Согласно сообщению, министерство планирует уменьшить количество классов непродовольственного зерна, а также скорректировать некоторые показатели качества пшеницы таким образом, чтобы они соответствовали международным требованиям к пшеницы. Первое рассмотрение предложений по изменению стандарта будет проведено в сентябре.

Напомним, в течение пяти месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Товарооборот за указанный период составил $3,4 млрд, из которых $2,3 млрд — это экспорт аграрной и пищевой продукции.