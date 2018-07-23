Воркута, Коми, 23 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Шахта «Воркутинская» в Коми с начала года перешла рубеж в 1 млн тонн угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

Vorkutaugol.ru Шахтеры «Воркутауголь» отмечают производственный успех

В честь этого производственного достижения шахтеры подняли на поверхность символический кусок угля.

«Вместе с горняками «Заполярной» и «Комсомольской» вы добываете одну из наиболее ценных марок угля — 2Ж. Но именно вам, шахтерам «Воркутинской», первым в этом году удалось преодолеть отметку в один миллион тонн», — сказал генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд, обращаясь к шахтерам.

В прошлом году на шахте было добыт 1,4 млн тонн угля.

Отметим, что производственные успехи «Воркутауголь» не характеризуют в целом состояние угольной промышленности в Коми. Как сообщало ИА REGNUM, регион находится под угрозой критического снижения добычи угля из-за выработки запасов шахт. Как сообщает Минприроды Коми, в 2017 году добыча угля уменьшилась на 1,4 млн тонн и составила 5,8 млн тонн.