Санкт-Петербург, 23 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» за первое полугодие 2018 года обслужил 7 млн 951 тыс. 468 человек. Этот показатель на 11,3% превышает пассажиропоток за такой же период 2017 года, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Основной прирост пассажиров достигнут за счет международных авиаперевозок — они выросли на 20,9% к уровню первого полугодия 2017 года. Внутренние перевозки также увеличились, но более скромно — на 6,1%.

Самые востребованные зарубежные полеты из «Пулково» — в Анталью, Франкфурт-на-Майне, Минск, Париж и Дубай. На внутренних линиях в топе-5: Москва, Сочи, Калининград, Симферополь и Екатеринбург.

Количество взлетно-посадочных операций в «Пулково» за первое полугодие возросло на 8,6%.

«Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в Пулково по итогам шести месяцев года стали «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии», — отмечают в петербургском аэропорту.

На эти авиакомпании пришлось 59,4% от общего пассажиропотока.

Напомним, в 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 16,125 млн пассажиров. Это стало историческим рекордом для «Пулково».

«Пулково» — четвертый аэропорт в России по объему пассажиропотока. С 2010 года компания ВВСС является главным оператором аэропорта и осуществляет проект его реконструкции и развития на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств.