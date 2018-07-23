Санкт-Петербург, 23 июля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Санкт-Петербурге в январе-июне 2018 года возросло на 50% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Как сообщили 23 июля в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, в текущем году зарегистрировано 38,4 тысэ ДДУ.

Также за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 36,6 тыс. договоров ипотеки. Это на 69% больше, чем за тот же срок 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге 52% жилья было куплено в ипотеку (47% в 2017 году). В начале лета 2018 года более чем в половине новостроек Санкт-Петербурга и пригородов зафиксирован рост цен на новые квартиры.

При этом сохраняется интерес покупателей к квартирам маленькой площади — на большее у людей просто не хватает средств.