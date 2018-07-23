Киев, 23 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. С Украины ежегодно вывозится контрабандой лес на 6−8 млрд гривен ($230−300 млн), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 23 июля УНИАН.

Tan2 Лес. Бревна

По его словам, правительство, полиция, «Украинские железные дороги» и другие ведомства проведут до середины сентября масштабную проверку всех лесохозяйств Украины, чтобы обнаружить истинные масштабы контрабанды и узнать, сколько леса потеряла страна.

Читайте также: На Украине проведут масштабную проверку лесохозяйств

Гройсман подчеркнул, что правительство хочет сделать из лесной контрабанды очень громкое дело и передать его затем в антикоррупционный суд.

Напомним, ранее британская организация Earthsight сообщила, что Украина занимает первое место в мире по экспорту контрабандного леса в страны ЕС, опережая даже Африку и Латинскую Америку.