Берлин, 23 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Более половины граждан ФРГ уверены, что ЕС способен защитить себя без военной поддержки со стороны США, о чем свидетельствует опубликованный 23 июля опрос общественного мнения компании Forsa, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным исследователей, опросивши в общей сложности 1 тыс. 4 человека, лишь 37% респондентов выразили уверенность в том, что Европейский союз зависит от военной помощи США. При этом в ходе исследования не было заметно большой разницы между восточными и западными регионами Германии: на востоке до 60% граждан ФРГ указали, что не считают поддержку Вашингтона необходимой, тогда как на западе страны их количество составило 55%.

В свою очередь, подавляющее большинство опрошенных респондентов назвали заявление Трампа о том, что Германия является заложницей России, «полностью абсурдным».

Напомним, на прошедшем 11 — 12 июля саммите стран-членов НАТО Трамп выдвинул ультиматум союзникам Вашингтона по блоку. Он пригрозил лишить их поддержки, если ЕС не возьмет на себя часть ноши финансирования альянса, которую глава Белого дома назвал несправедливой.