Москва, 24 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.

Автомобили

Законодатель намерен разделить понятия «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина с нанесенным номером) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

Автовладельцы, купившие машину у официальных дилеров, смогут регистрировать новые автомобили без посещения Госавтоинспекции. ГИБДД будет только присваивать машинам сочетание букв и цифр, а заниматься выдачей номеров станут автосалоны.

Сейчас при покупке машины можно воспользоваться услугой постановки на учет без заезда в ГИБДД. Это происходит вне правового поля, отмечают эксперты.

Ранее Госдума приняла закон, предполагающий повышение размера пошлины за регистрацию автомобиля — с 800 рублей до 1,5 тыс. рублей.