Киев, 23 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон, который усиливает ответственность за вывоз контрабандой леса, сообщает 23 июля Укринформ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, закон был возвращен на доработку с предложениями Порошенко. О каких предложениях идет речь, не сообщается.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов».

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Закон устанавливает ответственность за вывоз лесоматериала за границу Украины в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и за незаконную вырубку и сбыт леса. Вырубка и сбыт леса наказываются штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.