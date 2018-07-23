Порошенко наложил вето на закон, направленный против контрабандистов
Киев, 23 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон, который усиливает ответственность за вывоз контрабандой леса, сообщает 23 июля Укринформ.
Согласно сообщению, закон был возвращен на доработку с предложениями Порошенко. О каких предложениях идет речь, не сообщается.
Напомним, ранее Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов».
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Закон устанавливает ответственность за вывоз лесоматериала за границу Украины в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и за незаконную вырубку и сбыт леса. Вырубка и сбыт леса наказываются штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.