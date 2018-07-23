Москва, 23 июля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Риск потерь из-за хранения сбережений в рублях возможен даже при низком уровне инфляции, хотя при вложении этих средств в финансово-инвестиционный оборот эти риски можно сильно уменьшить, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Конечно же, хранение сбережений в рублях тоже рискованно, — отметила она. — Несмотря на то, что у нас достаточно низкий уровень инфляции, она всё-таки имеет место. Поэтому в любом случае при хранении денег без их вложения в финансово-инвестиционный кругооборот риски потерь гораздо больше, чем выгоды, полученные при активном использовании финансовых ресурсов».

Экономист подчеркнула, что при помощи определённых банковских инструментов жители РФ, хранящие сбережения в рублях, могут устранить риски, связанные с динамикой инфляции.

«На сегодняшний день хранение денег в российских рублях позволяет гражданам, используя банковские инструменты, нивелировать риски, связанные с инфляционными изменениями и сохранять ту денежную массу, которая есть на сегодняшний день», — заключила экономист.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России наиболее надёжным способом вложения денег считают покупку недвижимости, хотя если в 2015 году так думали 65% граждан, то в 2017 году — уже 49%. Такие результаты показал опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Кроме того, за последние два года выросло доверие граждан РФ к рублёвым накоплениям на банковском депозите или наличными: с 16% в 2015 году до 25% в 2017 году.