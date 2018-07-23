Париж, 23 июля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою программу и не будет присутствовать на этапе Тур де Франс в среду, 25 июля, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Изменение программы связано с тем, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп уже присутствовал на этапе тура на прошлой неделе, уточнили в окружении президента.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон посетит два этапа Тур де Франс в среду и пятницу (25 и 27 июля).

Тур де Франс проходит по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года.