Киев, 23 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Учетная ставка может снова повыситься на Украине, говорится в протоколе заседания комитета монетарной политики Национального банка Украины (НБУ), сообщает 23 июля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, последнее заседание комитета привело к повышению учетной ставки на 0,5 процентных пункта. Причины, которые могут вызвать дальнейшее повышение учетной ставки: недостаточное снижение инфляции, снижение активности инвесторов, отсутствие кредитов от Международного валютного фонда (МВФ).

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Напомним, ранее НБУ повысил учетную ставку с 17% до 17,5%. Это пятое повышение учетной ставки за последний год: до этого Нацбанк повышал ставку в октябре и декабре 2017 года, в январе и марте 2018 года.