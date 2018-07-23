Калининград, 23 июля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Обновлённый седан Kia Optima появится на российском рынке в ближайшие дни, производство автомобиля на калининградском заводе «Автотор» уже началось. Об этом 23 июля сообщил портал «Автовести».

Значок KIA

Южнокорейский автопроизводитель назвал цены нового авто. Базовую комплектацию Classic можно будет приобрести за 1 млн 219 тыс. 900 рублей. За эти деньги покупатель получит 2-литровый двигатель и механическую коробку передач. Отмечается, что машина будет оборудована кондиционером и шестью подушками безопасности. Владельцу будет доступна функция подогрева передних кресел, лобового стекла (в зоне покоя стеклоочистителей) и боковых зеркал. Последние оборудованы электроприводом.

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Напомним, Kia Optima — это четырёхдверный пятиместный седан, который компания позиционирует как автомобиль бизнес-класса. Четвёртое поколение модели производится с 2015 года.