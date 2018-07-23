Киев, 23 июля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Чтобы реализовать пилотный проект внедрения на Украине железнодорожной «евроколеи», Киеву необходимо изыскать порядка 18 млрд долларов. Об этом журналистам сообщил и.о. главы правления компании «Укрзализница» Евгений Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, технической группой УЗ уже отработан вопрос стоимости строительства высокоскоростной евроколеи «Киев-Винница-Одесса-Львов».

"Конкретно по этому проекту нами было подсчитано… стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава составят порядка 18 млрд долларов», — сказал Кравцов в интервью «РБК-Украина».

В целом, по данным чиновника, чтобы трансформировать 1 километр железной дороги с украинского стандарта на евроколею, необходимо примерно 8−10 млн грн, а чтобы построить «с нуля» — около 150 млн грн (порядка 6 млн долл.).

Отвечая на вопрос, насколько реальны такие проекты, Кравцов отметил следующее:

«У нас пока нет технического решения по этому вопросу и средств на то, чтобы осуществлять такие проекты. Их можно реализовать только как национальный проект на уровне государства. Но не надо говорить, что это нереальные проекты. Есть подобный пример — Rail Baltica. Это строительство евроколии под патронатом и во многом за счет средств Евросоюза в прибалтийских странах. Благодаря ему эти государства будут соединены с остальной частью ЕС евроколеей. Стоимость этого проекта 5 млрд евро».

Напомним, что в конце июня министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН сообщил, что строительство железной дороги с европейской шириной колеи между Львовом и Варшавой может быть начато в следующем году. По его словам, на этот проект надо найти около 50 млн евро.

В феврале этого года Омелян сделал следующее заявление:

«На данном этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт и Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты будут начаты в этом году, а проект в Мукачево возможно будет завершён в этом году, в дальнейшем планируется соединить евроколеей Львов, Киев и Одессу».

Что же касается финансирования, в правительстве Украины в настоящий момент рассматривают два варианта: частно-государственное партнерство и совместное управление, или полностью частная железнодорожная компания, которая будет владеть «евромагистралью» 99 лет.