Москва, 24 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июля, в Госдуме состоится встреча депутатов с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями, сообщает ИА REGNUM. Тема разоружения — это важнейшее досье во взаимодействии Москвы и Вашингтона, отмечают в нижней палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Мероприятие организовано совместно с институтом США и Канады Российской академии наук.

С российской стороны в конференции примут участие депутаты Госдумы, ученые, эксперты, в том числе академик РАН Сергей Рогов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Кокошин.

С американской стороны ожидается приезд около 20 специалистов в разоруженческой сфере, в частности экс-помощника президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томаса Грема.

«Мы продолжаем работу над восстановлением российско-американских отношений и намерены задействовать как парламентскую, так и научную дипломатию», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).