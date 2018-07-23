Калуга, 23 июля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, являвшегося депутатом городской думы одного из муниципальных образований Козельского района. Об этом сообщила 23 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Удостоверение депутата

Осужденный мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как было установлено судом, в феврале 2018 года на окружной автодороге Козельск-Сосенский автомобиль осужденного остановил инспектор ДПС. При проверке документов на право управления автомобилем у сотрудника полиции возникли сомнения в трезвости водителя, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался, пояснив, что до этого употреблял спиртные напитки.

Между тем, в суде свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на один год.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, о чем прокуратура Козельского района дополнительно проинформировала главу городского поселения с целью принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Решением городской думы депутатские полномочия осужденного прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужском городе Спас-Деменск мировым судьей вынесен обвинительный приговор в отношении 54-летнего депутата местной думы, признанного виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее этот депутат уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст.264.1 УК РФ). Свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Решением сельской думы его полномочия прекращены.

Напомним, ранее Дзержинским районным судом Калужской области в селе Износки к денежному штрафу был приговорён 33-летний депутат Законодательного собрания Калужской области Дмитрий Смирнов за повторное невыполнение законного требования инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.