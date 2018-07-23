Бишкек, 23 июля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Таджикские пограничники незаконно задержали двух военнослужащих пограничной службы Киргизии и еще двух киргизстанцев, ехавших через таджикский анклав «Ворух». Об этом сообщает пресс-служба киргизского пограничного ведомства.

Граница

Инцидент произошел 20 июля 2018 года на транзитной автотрассе «Кишемиш — Аксай».

«При задержании таджикские пограничники вели себя агрессивно и нанесли легкие телесные повреждения одному из киргизстанских пограничников», — отмечают в госпогранслужбе Киргизии.

Инцидент в тот же день обсудили представители пограничных ведомств по Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. В итоге таджикские силовики вернули киргизстанцев на родину.

«В ходе встречи пограничный представитель Таджикистана принес извинения за действия своих военнослужащих», — подчеркивают в пограничной службе Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июня 2018 года на киргизско-таджикской границе произошел очередной конфликт между киргизскими и таджикскими пограничниками.

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По версии пограничной службы Киргизии, таджикские пограничники незаконно выгнали киргизстанцев с одного из несогласованных участков границы, где те организовали стихийную торговлю. Прибывшие туда киргизские пограничники потребовали от таджикских военных покинуть спорную территорию.

В ответ на это военнослужащие Таджикистана попытались спровоцировать драку и даже несколько раз выстрелили в воздух. После чего были задержаны киргизскими пограничниками. Впоследствии их вернули на родину.

Отметим, что на киргизско-таджикской границе периодически вспыхивают различные конфликты между жителями приграничных населенных пунктов, а также иногда между пограничниками обеих стран. В том числе и с применением оружия.