Одесса, Украина, 23 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Массовое отравление детей произошло в детском саду в Одессе, сообщает 23 июля УНИАН со ссылкой на социальные сети.

Карл Гун. Больное дитя. 1869

Согласно сообщению, инцидент произошел 20 июля, когда дети после обеда вдруг почувствовали себя плохо. По данным полиции, признаки отравления были обнаружены у 16 детей, в социальных сетях говорят о 50. На данный момент полиция проводит расследование случившегося.

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Напомним, ранее в Киевской области в детском лагере «Славутич» произошло массовое отравление детей: пострадали 12 человек. По словам родителей, администрация лагеря старалась скрыть происшествие. Тяжелее всех пострадала девочка восьми лет, которая впала в кому из-за отека мозга второй степени.