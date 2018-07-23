Пекин, 23 июля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Новая версия седана Honda Inspire может выйти на рынок Китая уже в октябре 2018 года. Об этом 23 июля сообщил портал CarsWeek.

Значок Хонда

По мнению экспертов, автомобиль будет представлять собой Honda Accord нового поколения, но с изменённой внешностью. Ожидается, что авто в базовой комплектации можно будет приобрести по цене примерно от 170 тыс. юаней. Автомобиль будет оборудован 1,5 литровым турбомотором мощностью 194 л. с.

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Напомним, на данный момент десятое поколение Honda Accord уже доступно для приобретения на рынке Китая. Автомобиль производится совместным предприятием GAC и Honda.