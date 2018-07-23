Симферополь, 23 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Крыму нет прозрачности взаимодействия между органами власти и предпринимателями, муниципалитеты полуострова должны выстроить системную работу по взаимодействию с потенциальными инвесторами, создав понятную процедуру для реализации инвестпроектов. Об этом 23 июля на заседании правительства заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Спросите любого предпринимателя об общении с органами государственной власти, с должностными лицами, — вряд ли кто-то скажет, что создана комфортная среда. Нет такой ситуации. Все столкновения с должностными лицами сегодня заканчиваются для предпринимателя, как правило, плачевно. По итогу они идут искать каких-то «решал», — подчеркнул Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские правоохранители задержали группу мошенников, которые, представляясь советниками главы РК, брали у людей деньги в обмен на обещания помочь с различными разрешениями в органах власти РК.