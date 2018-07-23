Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 июля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Основной площадкой для просмотра Главного военно-морского парада в Кронштадте 29 июля, в День ВМФ, станет форт «Константин». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля организаторы мероприятия.

ВМФ России Репетиция Главного военно-морского парада

Форт «Константин», как и год назад, когда впервые проводился такой парад, станет самой удобной точкой, откуда можно будет увидеть проход боевых кораблей и морской авиации.

«Совсем рядом с кронштадтским фортом встанут на якорь флагманы парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Орел», — отмечают организаторы.

Кроме непосредственного наблюдения за парадом, возможности для зрителей будут расширены. На территории форта «Константин» поставят большие экраны, на которых будет транслироваться проход кораблей из Петербурга в Кронштадт.

В День ВМФ посетителей форта «Константин» также ждет концертно-развлекательная программа. Парад в Кронштадте начнется в 12:30 мск, а праздничная программа будет продолжаться весь день, с девяти утра до шести вечера.

Как напоминают организаторы праздничных торжеств, движение по дамбе и въезд в Кронштадт на личном автотранспорте будут запрещены 29 июля с 7:00 до 17:00 мск. Из города Ломоносова до форта «Константин» будет ходить автобус № 8КР. Остановка — ж/д станция Ораниенбаум.

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Ранее в Неву вошли и ошвартовались на рейде корабли парадной линии Главного военно-морского парада: новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Минск». На рейде Кронштадта ошвартованы корабли крупного водоизмещения Северного флота: ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орел».

В состоявшейся 22 июля сводной тренировке парада приняли участие свыше 40 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 38 воздушных самолетов и вертолетов Морской авиации, свыше четырех тысяч военнослужащих.

Парад пройдет в центре Санкт-Петербурга, на Неве, и на рейде Кронштадта, в Финском заливе.