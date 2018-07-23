Североуральск, Свердловская область, 23 июля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В свердловском Североуральске местные жители готовят митинг в связи с ситуацией с обеспечением города питьевой водой. Активисты собираются провести его 4 августа.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вода из-под крана

Уведомление уже подано в мэрию. Теперь граждане ждут ответа.

Напомним, вода в горводопровод поступает. Но пить её нельзя. На утро 23 июля по мутности норма была превышена в три и более раза. Показатель цветности в пределах нормы.

Авария произошла 16 июля днём. В русле реки Калья возник провал. Грязь из реки попала в водопровод. Вечером 19 июля дыру залатали. Теперь воду в водопроводе обеззараживают.