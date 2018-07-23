Москва, 23 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Российский футбольный союз подведёт итоги выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, который завершился 15 июля. Заседание РФС состоится сегодня, 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе Лужники

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На сайте союза уточняется, что планируется обсудить три пункта, в том числе результаты мирового первенства 2018 года в целом, а также судейство всероссийских профессиональных соревнований по футболу. После окончания заседания состоится пресс-конференция.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня. Победитель мирового первенства определился 15 июля. Им стала сборная Франции, обыгравшая команду 4:2. Сборной России удалось не только впервые за последние более чем 30 лет выйти из группы, где команда заняла второе место, но и дойти до ¼ финала. Российские футболисты боролись за выход в полуфинал со сборной Хорватии. Ни основное, ни дополнительное время победителя баталии не выявила. Серия пенальти завершилась со счётом 4:3 в пользу хорватов.