Панама, 23 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Длящаяся последние два года засуха в Панаме привела к потерям урожая более чем на $72 млн, сообщает агентство Prensa Latina 23 июля.

(сс) krafttiere Потрескавшаяся земля

Только в центральной провинции Лос-Сантос погибли 5230 гектаров кукурузы. В других районах из-за нехватки воды не взошел 281 гектар риса.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН разработала систему индекса сельскохозяйственного напряжения, которая позволит оценивать риски для продовольственной безопасности стран и вовремя принимать меры для предотвращения потерь. Эта система испытывается в Никарагуа, а вскоре будет применена и в Панаме.

Центральная Америка является одним из самых уязвимых для засухи регионов мира. Среди 15 стран, наиболее страдающих от засухи в сельском хозяйстве — Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала.