Москва, 23 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разгрузить Москву, перенести резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новую Москву, а госучреждения на окраину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Центр Москвы нужно разгрузить. Кремль нужно освободить, а резиденцию президента перевезти в Новую Москву», — считает Жириновский.

По мнению парламентария, Госдуму нужно перевезти в Мневники.

«Мы заставляем москвичей ездить в центр на работу, а нужно, чтобы они приезжали в центр только для отдыха», — полагает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве 9 сентября состоятся выборы мэра столицы.