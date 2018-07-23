Село Калинино, Астраханская область, 23 июля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Астраханской области спасатели возобновили поиск детей, утонувших в результате опрокидывания лодки в селе Калинино Володарского района. Спасатели и водолазы осматривают дно и берег реки Бузан, где произошла трагедия. Поиски осложняет сильное течение.

(сс) Ben Kerckx Водолазы

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Как сообщили ИА REGNUM в областной спасательно-пожарной службе региона «Волгоспас», пока удалось обнаружить и извлечь из воды тело только одного утонувшего ребёнка. Тело девочки запуталось в рыболовных снастях. На месте происшествия работает оперативная группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, психолог Главного управления, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, лодка с детьми перевернулась вечером 22 июня в селе Калинино Володарского района Астраханской области. В результате утонули трое несовершеннолетних 2004, 2008 и 2010 годов рождения. Подозреваемый в гибели детей уже задержан. Им оказался 27-летний местный житель. По данным следственных органов, он управлял лодкой, находясь в состоянии наркотического опьянения. Известно, что плавсредство он одолжил у своего знакомого и стал переправлять девятерых детей на другой берег реки Бузан. Во время переправы лодочник допустил резкий маневр, лодка опрокинулась и дети упали в воду.

По данному факту гибели трёх детей следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения решается.