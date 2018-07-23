Казань, 23 июля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Карантин по птичьему гриппу ввели в пяти районах Татарии. Соответствующий документ, который подписал глава Татарии Рустам Минниханов, размещён на портале правительства республики.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

Так, карантин, согласно документу, установлен на территории частных подворий в Апастовском районе (населенные пункты Малые Кокузы и Каратун), Дрожжановском районе (село Шланга), Кайбицком районе (Ульянково), Тетюшском районе (деревня Вожжи), а также в посёлке городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района.

Минниханов поручил главному управлению ветеринарии кабинета министров Татарии разработать план мероприятий по ликвидации очагов птичьего гриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году птичий грипп был обнаружен в 45 км от Казани — на птицекомплексе «Лаишевский». Карантин тогда установили почти на 11 месяцев.

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