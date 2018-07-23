Петропавловск-Камчатский, 23 июля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Медалями МЧС награждены члены экипажа камчатского промыслового судна «Пётр Ильичев» за спасение в Японском море северокорейских рыбаков. В декабре 2017 года залитую водой лодку с полуживыми людьми заметили с российского судна и провели грамотную спасательную операцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю Моряки судна «Пётр Ильичев» награждены медалями МЧС «За спасение погибающих на водах»

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Медали МЧС «За спасение погибающих на водах» сегодня вручены капитану судна «Пётр Ильичев» Анатолию Пименову, старшему помощнику капитана Александру Гусеву, боцману Овику Авдаляну, вахтенному матросу Павлу Александрину.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Андрей Литвинюк, вручая награды, поблагодарил моряков за мужество и героизм при проведении спасательной операции и спасении человеческих жизней.

10 декабря с борта промыслового судна «Пётр Ильичев» была замечена деревянная шхуна, терпящая бедствие. В старой лодке, по колено в воде, находились люди — они кричали и просили о помощи.

«Пётр Ильичев» следовал в порт Пусан (Южная Корея) через исключительную экономическую зону КНДР.

«Я как раз находился на палубе, было около 16 часов. Услышал крики о помощи, сообщил другим членам экипажа, а также доложил на ходовой мостик», — рассказал матрос Павел Александрин.

«Было немедленно принято решение поставить судно бортом на ветер, чтобы прикрыть шхуну от ветра и волн, после чего «Пётр Ильичев» начал дрейфовать к шхуне. В это время наша палубная команда готовила уже средства спасения — спасательную сетку, спасательный круг, спасательный конец (трос, —прим. ред) с выброской, лоцманский трап. С помощью этих средств наши моряки смогли поднять на борт «Петра Ильичева» северокорейских рыбаков. Трое из них были живы, но имели сильные обморожения от долгого нахождения в холодной воде, один рыбак, к сожалению, погиб накануне. Его тело также было поднято на борт «Петра Ильичева». Всем спасенным мы оказали первую помощь, предоставили горячее питание, душ, сухую теплую одежду и доставили их в порт Владивосток», — добавил капитан «Петра Ильичева» Анатолий Пименов.

Как выяснилось позже, шхуна вышла в море еще 6 декабря 2017 года. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать, позже выяснилось, что в днище имеется течь. Утлое судёнышко начало тонуть. В январе 2018 года, когда «Петр Ильичев» вернулся в Петропавловск-Камчатский, капитану Анатолию Пименову была вручена благодарность от руководства ГУ МЧС по Камчатскому краю. Сегодня героические моряки были награждены медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийные, не оснащенные никакими спасательными средствами лодки, чаще деревянные, с полумертвыми от холода и голода, а порой и погибшими северокорейскими рыбаками не раз уже встречали моряки российских судов в разных портах АТР. Так, в Японии Служба береговой охраны в декабре 2017 года обнаружила у побережья города Цуруока трех мёртвых рыбаков. На одежде одного из них был значок с портретом Ким Ир Сена. На всех погибших были спасательные жилеты. Неподалеку в море были найдены обломки деревянной лодки. Ежегодно десятки лодок северокорейских рыбаков прибивает к побережью Японии.

Северокорейские рыбаки на простых, не оснащенных элементарным навигационным и спасательным оборудованием шхунах, а то и на обычных плоскодонках, вынуждены выходить в Японское море, поскольку КНДР в условиях санкций пытается заработать валюту и продаёт китайским рыбакам право на ведение промысла у своих берегов.