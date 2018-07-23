Аспен, США, 23 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Китай ведет холодную войну против США в попытке занять их место в качестве ведущей глобальной державы, заявил 20 июля ведущий эксперт ЦРУ по вопросам Азии Майкл Коллинс на прошедшем в штате Колорадо форуме по безопасности, сообщает американский телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам Коллинса, занимающего пост заместителя директора восточноазиатского центра ЦРУ, Пекин не хочет открытого вооруженного конфликта с США, поэтому он предпринимает попытки подорвать глобальные позиции Вашингтона с помощью тех средств, которые имеются у него в распоряжении.

«Я бы хотел отметить, что то, что они осуществляют против нас, фундаментально является холодной войной — холодной войной, не похожей на ту холодную войну [между США и СССР], а холодной войной по определению», — подчеркнул он.

«Китай, по сути, стремится заменить США в качестве лидирующей державы в мире», — указал Коллинс.

Хотя США по-прежнему являются доминирующей в военном и экономическом плане державой, Китай уже занял второе место по этим показателям. И отношения между Пекином и Вашингтоном за последние несколько месяцев лишь обострились, в том числе из-за введения взаимных пошлин на импорт товаров.

Напряженность не ограничивается торговыми войнами. Ее причинами являются также предположительная кража Китаем американской интеллектуальной собственности и насильственная передача технологий от американских компаний к их китайским конкурентам. США также решительным образом осуждают попытки КНР установить свой контроль над спорными территориями в Южно-Китайском море.

«Я бы сказал, что они [территории в Южно-Китайском море] являются Крымом Востока», — указал Коллинс, имея в виду «аннексию» полуострова Россией, которая была встречена крайне негативно на Западе.

Коллинс не единственный в разведывательном сообществе США, кто уверен, что Китай представляет наибольшую угрозу для США. В частности, ранее подобную точку зрения высказал директор ФБР Кристофер Рэй, по словам которого угроза Китая намного более значимая, чем было в случае с Россией.

Напомним, 17 июня президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон вводит пошлины в размере 25% на импорт ряда товаров из Китая. Через несколько дней, 20 июля, Трамп также указал на то, что список товаров, в отношении которых действую запретительные меры, может быть расширен «в случае необходимости».