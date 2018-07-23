Калининград, 23 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Эксперты управления Россельхознадзора по Калининградской области сегодня, 23 июля, выехали в Польшу для мониторинга импортных поставок в Россию посадочного и семенного материала.

Pol-plants.pl Польский питомник в Могельницах

Фитосанитары инспектируют питомник Pol-Plants, расположенный в городе Могельница Мазовецкого воеводства. На этом предприятии обнаружено опасное инфекционное заболевание растений семейства розоцветных — т. н. бактериальный ожог плодовых культур.

«Ввоз в Россию розоцветных культур из указанного питомника запрещен», — сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, добавив, что специалисты Россельхознадзора прибыли в Польшу по приглашению Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Польша.

Бактериальный ожог является карантинным объектом для Евразийского экономического союза.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что услугами питомника Pol-Plants пользуются российские ландшафтные компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

В польском питомнике Pol-Plants выращивают свыше 800 видов аллейных деревьев, лиственных и хвойных кустарников. Общее количество производимых растений ежегодно превышает 1 млн штук.