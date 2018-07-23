Красноярск, 23 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Жители Красноярска сообщают о том, что город затянут дымом, из-за которого слезятся глаза и першит горло.

Скриншот со страницы группы «#За чистое небо — Красноярск». Vk.com Красноярск затянуло дымом

Например, сообщение о задымлении в краевом центре появилось сегодня, 23 июля, на странице группы «За чисто небо — Красноярск» в соцсети «Вконтакте»:

"Опять всё затянуто дымом, но чиновники всё также «не видят» повода вводить режим «чёрного неба».

Между тем некоторые красноярцы связывают появление дымки в городе с горящими в регионе лесами.

«Весь Красноярск как в тумане. Такое чувство, будто тайга горит», — пишет один из пользователей.

«Всю ночь с закрытыми окнами, Взлётка. И воняло не пожаром, а химией», — добавляет жительница Красноярска. Она предполагает, что заводы «под шумок горящих лесов ещё и потравить решили».

Добавим, на момент подготовки материала режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) в Красноярске объявлен не был.

Что кается горящей тайги, по данным краевого правительства, в регионе по состоянию на 23 июля действуют 220 лесных пожаров на площади более 760 тыс. га. В том числе 180 очагов находятся в труднодоступной зоне отдалённых северных территорий.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что, по словам председателя регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае Сергея Шахматова, сеть датчиков в Красноярске регистрирует повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. На ситуацию влияют природные пожары, а также выхлопы от автотранспорта, деятельность заводов, подчеркнул Шахматов.