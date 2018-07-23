Калуга, 23 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области решением регионального кабинета министров упразднено областное управление административно-технического контроля, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Admoblkaluga.ru Бывший начальник областного управления административно-технического контроля Петр Кармак.

На заседание калужского правительства губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что данное подразделение полностью выполнило задачу, для которой создавалось, и предложил министрам его упразднить. Функции, ранее возложенные на управление, впредь будут выполнять профильные министерства и ведомства. Губернатор поблагодарил за проделанную работу начальника управление административно-технического контроля Петра Кармака и обещал, что тот продолжит службу в органах государственной власти области.

Судьба порядка 50 сотрудников управления, в одночасье оставшихся без работы, пока не известна. Помимо центрального аппарата региональное управление административно-технического контроля имело свои структурные подразделения в пяти муниципалитетах Калужской области.

Напомним, управления административно-технического контроля Калужской области следило за соблюдением правил благоустройства, выдавало разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, рассматривало дела нарушителей закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», согласовывало схемы размещения рекламных конструкций и занималось рядом других вопросов.