Ткибули, Грузия, 23 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. С 23 июля в Грузии, в городе Ткибули, начинаются масштабные акции протеста шахтеров, которых поддерживают первичная профсоюзная организация и Объединение профсоюзов Грузии.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По информации организаторов акции, главное требование митингующих — проведение полной модернизации шахт и обеспечение безопасных условий труда. Среди других требований — проведение объективного расследования и установление причин трагических инцидентов 5 апреля и 16 июля, в результате которых пострадали и погибли шахтеры. Участники акции также требуют, чтобы за время возможной остановки шахт, необходимой для реабилитации, им полностью выплачивалась зарплата. Шахтеры ожидают встречи с премьер-министром Грузии и собираются обсудить с ним свои проблемы.

Как известно, 16 июля на шахте имени Миндели в Ткибули в результате взрыва погибли четыре и пострадали шесть рабочих. Трагический инцидент произошел на этой же шахте в апреле текущего года, а причиной случившегося был назван «горный удар», но проведенная приглашенными с Украины специалистами экспертиза установила, что виной всему был «человеческий фактор».

После инцидента 16 июля правительство Грузии решило закрыть все шахты с целью проведения расследования и международной экспертизы их состояния и пообещало, что на период простоя шахтеры не пострадают и будут по-прежнему получат зарплату. Такая перспектива, видимо, не устроила владельца ткибульских шахт «Индустриальную группу Грузии», которая тут же заявила, что готова безвозмездно уступить шахты государству.