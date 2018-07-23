Токио, 23 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В Японии установилась аномально жаркая погода. Рекордно высокая температура была зафиксирована сегодня, 23 июля, в городе Кумагая в префектуре Сайтама недалеко от Токио, сообщает Kyodo. Был побит рекорд августа 2013 года. Тогда в городе Симанто столбики термометров поднялись до 41 градуса. Теперь же, по данным главного метеорологического управления страны, воздух прогрелся до 41,1 градуса. Это стало абсолютным температурным рекордом в Японии за все время ведения статистики.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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Местные власти предупредили жителей об опасности теплового удара. За последние два дня от жары скончались 11 человек. По прогнозам, рекордная жара продержится в Японии по меньшей мере до 26 июля.

Ранее по теме: Более тысячи человек госпитализированы в Японии из-за сильной жары

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильнейшей жары в Японии были госпитализированы более тысячи человек, свыше двух десятков граждан погибли. В 2017 году аномальная жаркая погода стала причиной гибели 44 человек, медицинская помощь потребовалась десяткам тысяч японцев.