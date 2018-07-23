Якутск, 23 июля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Два нелегальных кафе, торгующих алкоголем с массой нарушений и при отсутствии необходимых для этого разрешительных документов выявили общественники Якутска. Народные рейды по алкоточкам проходили под руководством руководителя службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александра Захарова-ЯКНК (фамилия по паспорту), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель младший. У таверны. ок. 1630

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По его словам, посещения мест торговли алкоголем проходили с группой жителей города и при участии представителей администрации Якутска.

«Мы провели настоящий народный рейд против псевдокафешек. Выявлены массовые нарушения и они приведут к закрытию двух «бухалок». Уверен, что такие нарушения повсеместны в таких заведениях, и при наличии воли контролирующих органов и гражданской активности их все можно закрыть», — сообщил об итогах рейда Александр Захаров-ЯКНК.

В одном из посещённых общественниками заведенеий — кафе «Бу-халка» — бармен и охранник были пьяны. Владелец алкоточки признался в отсутствии документов на деятельность заведения. Теперь кафе ждёт закрытие.

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По информации Якутия.инфо, алкобары и лже-кафе открываются в Якутске повсюду и уже встречаются почти на каждом шагу. Больше всего сомнительных заведений — в 17-м квартале города, который состоит из старых, по большему счёту неблагоустроенных деревянных домов. Ни полиция, ни надзорные органы не проверяют эти сомнительные заведения. В связи с этим жители квартала попросили общественников организовать рейд по этим алкоточкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Якутии был принят закон, в соответствии с которым разрешено торговать алкогольной продукцией с 20:00 до 14:00 только на предприятиях общественного питания, которые имеют статус ресторана.

«Но его особо никто не присваивает, классификации такой нет», — отмечал депутат Госсобрания Якутии Александр Кошуков, обращая внимание на то, что на барах и кафе сейчас просто вешают новую вывеску со словом «ресторан», поэтому принятый закон всё равно не работает. Страдает от реализованный в республике мер по борьбе с алкоголем в основном легальный бизнес, заявлял депутат.

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"Когда проводится проверка правоохранительными органами, к административной ответственности привлекают просто продавца. Она заплатит штраф 5000 рублей, и они продолжают торговать, а я считаю, что нужно лишать такие предприятия лицензии или увеличивать штрафы. Опять же для этого нужно вносить изменения в административный кодекс РФ», — отмечал Кошуков.