Калуга, 23 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. 129 человек, в том числе 53 ребенка, покусали клещи за прошедшую неделю в Калужской области. Об этом 23 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребназора.

JerzyGorecki Клещ

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Неделей ранее медиками было зафиксировано всего 98 пострадавших от клещей. Одновременно лабораторно было исследовано 46 клещей, снятых с укушенных людей, у 10 насекомых был выявлен боррелиоз.

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Как сообщало ИА REGNUM, сезон активности клещей на территории России начался в первой декаде апреля. К маю 2018 года число пострадавших от укусов клещей в России превысило 10 тыс. человек из 70 регионов России.