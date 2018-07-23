Пекин, 23 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Kia показал внешность производственной версии кроссовера KX1, на фотографиях изображена модель, окрашенная в желтый и чёрный цвета. Снимки были выложены 23 июля на портале «Колёса».

(сс) DomAlberts KIA

По имеющейся информации, южнокорейский автопроизводитель выпустит автомобиль на рынок Китая осенью 2018 года. Стоит отметить, что данный компакт-кроссовер — это версия модели Stonic, которую Kia выпустила специально для Поднебесной.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, концепт-кар KX1 компания впервые показала широкой публике в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Стоит отметить — представленное сейчас на фотографиях авто внешне почти не отличается от прототипа.