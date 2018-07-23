Kia показал на фотографиях внешность кроссовера KX1
Пекин, 23 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Kia показал внешность производственной версии кроссовера KX1, на фотографиях изображена модель, окрашенная в желтый и чёрный цвета. Снимки были выложены 23 июля на портале «Колёса».
По имеющейся информации, южнокорейский автопроизводитель выпустит автомобиль на рынок Китая осенью 2018 года. Стоит отметить, что данный компакт-кроссовер — это версия модели Stonic, которую Kia выпустила специально для Поднебесной.
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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, концепт-кар KX1 компания впервые показала широкой публике в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Стоит отметить — представленное сейчас на фотографиях авто внешне почти не отличается от прототипа.