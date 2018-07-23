Калининград, 23 июля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Калининграде впервые ликвидирована оптовая продуктовая база, где хранилась санкционка, запрещенная к продаже в России.

Koblt.customs.ru Изъятая в Калининграде санкционка

Как сообщили сегодня, 23 июля, корреспонденту ИА REGNUM на Калининградской областной таможне, на базе, расположенной в Калининграде, было изъято более 1 тонны продуктов.

Это 1 123 кг сыро-молочной продукции и 221 кг мясо-колбасных изделий.

«Наличие маркировки на индивидуальной упаковке позволило определить страну происхождения товара — Польша и Италия», — уточнили в ведомстве.

Все товары включены в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778.

Изъятый товар подлежит уничтожению.

ИА REGNUM дополняет, что в последний раз крупная партия польской санкционки была задержана в мае 2018 года. Тогда полтонны колбасы, сыра, масла польского производства было уничтожено на скотомогильнике.