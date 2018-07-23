Ярославль, 23 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Сотрудники ярославской колонии ИК-1, где пытали осужденного, находятся на свободе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

TOrange.biz Места лишения свободы

После опубликованного в СМИ видео пыток осужденного ИК-1 Следственным комитетом Ярославской области было возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация о том, что в ярославскую колонию выехали с проверками сотрудники ФСИН, правозащитных организаций. Но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском УФСИН, никаких комиссий на данный момент в Управлении и колонии не работает. Начальник УФСИН Максим Залесов и врио начальника ИК-1 Владимир Московский продолжают исполнять свои обязанности. Никто из сотрудников не задержан. Сайт ярославского УФСИН, как и все страницы этого ведомства в сети Интернет, не работают.