Владивосток, 23 июля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Томск» в соответствие с планом боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой из акватории Охотского моря по надводной мишени, имитировавшую корабль условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Пуск ракеты с подводной лодки

«Противокорабельная ракета (по данным объективного контроля) на дистанции 150 км успешно поразила мишень», — говорится в сообщении.

Экипаж подводного крейсера в ходе выполнения задач в море выполнил «скрытное перемещение под водой на позицию пуска» и «уход от огневого поражения «противника» после стрельбы».

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