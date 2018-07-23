Токио, 23 июля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило протест Российской Федерации из-за того, что во время визита на Курилы японских чиновников и журналистов попросили сдать спутниковые телефоны. Об этом, как передает Kyodo, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

(сс) Hal Gatewood Стопка телефонов

«Это действительно прискорбно», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

По его словам, телефоны были изъяты у граждан Японии по прибытии на Курилы чартерным рейсом в ночь на понедельник, 23 июля. В итоге в связи с этим инцидентом Токио выразил протест России.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время МИД Японии выражает официальный протест по поводу почти всех действий властей РФ, которые призваны обеспечить безопасность Курил и улучшить на них социально-экономическое положение.

Так, 14 июня Токио выразил протест в связи с началом работ по прокладке оптоволоконной линии связи на Курилы.

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