Якутск, 23 июля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Претендентов в мэры столицы Якутии, подтвердивших сдачей документов в избирком своё намерение возглавить город, пока только трое. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, третьим документы в ТИК принёс депутат Госсобрания Якутии, предприниматель Владимир Фёдоров. Баллотируется он от партии «Родина».

(сс) Степанов Слава Якутск

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Ранее выдвинулись в мэры директор ИП Владислав Теппор (ЛДПР) и председатель гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя заявление Владимира Фёдорова о намерении бороться за кресло мэра, политолог и журналист Виталий Обедин высказывал мнение, что власть в Якутске не должна передаваться, как надкушенный бутерброд.

«Теперь у нас будут конкурентные и напряженные выборы. Это хорошо», — отмечал эксперт.

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