Донецк, 23 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) украинские каратели за сутки 22 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914–1917

Согласно сообщению, ВСУ выпустили на донецком направлении 78 гранат, на мариупольском — 29 гранат и еще 50 выстрелов совершили из БМП. Обстреляны были населенные пункты Спартак, Докучаевск, Нововыбоево, Саханка. Помимо гранатометов и БМП украинские войска применяли стрелковое оружие различного калибра.

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Сутками ранее ВСУ обстреляли ДНР девять раз из минометов и гранатометов.

Напомним, с 1 июля в Донбассе действует «хлебное» перемирие, однако украинские каратели регулярно его нарушают, подвергая опасности жизнь и здоровье мирного населения.