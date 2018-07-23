Джакарта, 23 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. JavaMifi, местный бренд «карманного» Wi-Fi-сервиса для индонезийских путешественников, обнародовал интересные данные о туристических направлениях своих клиентов в период с июня по середину июля 2018 года, сообщает Antaranews.

Грук Андрей ИА Красная Весна Торговая улица Накамисэ, район Асакуса. Токио, Япония

Данные JavaMifi показывают, что существует пять наиболее популярных туристических направлений в этот период.

Во-первых, Япония, её посетили 24,1% клиентов JavaMifi. Во-вторых, Европа, которую посетили 17,5% клиентов, затем Сингапур (12,5%), Китай, включая Гонконг и Макао, (8,4%) и Австралию-Новую Зеландию (7,9%).

Естественная красота Японии наряду с ее уникальными культурными и кулинарными прелестями увлекает индонезийского путешественника и включила Японию в список любимых мест отдыха.

Что касается тех, кто заранее готовит план каникул, они предпочитают выбирать европейский континент, чтобы провести свободное время, как в Западной, так и в Восточной Европе.

Сингапур, остается главным направлением для тех, кому нужен отпуск на несколько дней. Большой выбор недорогих рейсов делает соседнюю страну идеальным выбором.

Интересно отметить, что Китай и Австралия — Новая Зеландия вошли в первую пятерку в качестве основного места для индонезийского путешественника, сместив Южную Корею.

Компания JavaMifi, основанная в 2015 году, предоставляет неограниченное интернет-соединение 4G, которым могут пользоваться индонезийские путешественники, выезжающие за рубеж, в более чем 150 странах. В настоящее время JavaMifi работает с крупнейшими операторами мобильной связи в Индонезии для обеспечения стабильного интернета. Услуга JavaMifi охватывает все районы Индонезии, включая 10 международных аэропортов.