Москва, 23 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Госдуме 25 июля ожидается выступление председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Решение по этому вопросу примет Совет Думы 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Кроме того, в нижней палате парламента планируется заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии.

Официальный визит председателя Национального собрания Французской Республики Франсуа де Рюжи в Российскую Федерацию запланирован на период 25−26 июля 2018 года.