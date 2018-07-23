Москва, 23 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Рубль не сильно изменился к бивалютной корзине на торгах в пятницу (20 июля), слегка укрепившись в паре с долларом и уступив евро, который рванул к максимумам 9 мая на фоне подъема на Форексе. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 63,50 руб., а евро/рубль расположилась вблизи отметки 74,40 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекc» Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

По его словам, после четырех недель роста российская валюта завершила минувшую пятидневку с заметной просадкой. Основным драйвером ослабления курса отечественной валюты послужил сильный доллар, который, правда, начал сдавать позиции в конце прошлой недели и начале новой под воздействием вербальных интервенций Дональда Трампа, недовольного крепким курсом национальной валюты. Эффект от «ястребиной» риторики Пауэлла сошел на нет, и теперь USD нужны свежие драйверы для поддержания энтузиазма.

Эксперт отметил, что если в ближайшее время они не появятся, игроки продолжат фиксировать прибыль, что сыграет на руку рублю.

По словам аналитика, в пользу восстановления российской валюты также может сыграть пик налоговых выплат. А вот нефть остается «темной лошадкой» среди факторов, оказывающих влияние на поведение рубля. Несмотря на ослабление связи между двумя активами, рубль ощущает на себе эффект от настроений в сырьевом сегменте, где по-прежнему преобладают «медвежьи настроения». Таким образом, на старте торгов понедельника (23 июля) «россиянин» может показать нейтральное открытие, а далее тон будет задавать доллар. Если он вернется к росту на Форексе, пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 64 руб.

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