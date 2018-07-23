Анкара, 23 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Турция откажется от поставок энергоносителей из Иран исключительно в обмен на ряд уступок и шагов со стороны США, пишет Яхуа Бостан в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Перспектива прекращения поставок нефти и газа из Ирана связана с выходом президента США Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном. Этой теме был посвящен визит заместителя секретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалла Биллингсли в Анкару.

В рамках переговоров Биллингсли отметил необходимость обсуждать торговые отношения между Ираном и Турцией, а также возможные негативные последствия для экономики Турции в случае введения против Тегерана новых запретительных мер. Основной вопрос состоит в том, окажутся ли гарантии Вашингтона достаточными для Анкары.

В прошлом Турция уже оказывалась в подобной ситуации: когда США ввели санкции против Ирана, Анкара пошла на использование золота в сделках с Ираном, поэтому после того как Барак Обама подписал ядерную сделку, по Турции был нанесен сильный удар. США, похоже, вводят санкции против Ирана и мирятся с ним, когда им заблагорассудится. Вашингтон демонстрирует полное пренебрежение экономическими интересами Турции, своего союзника по НАТО. Если же США хотят, чтобы Турция поддержала санкции, им необходимо достигнуть с Анкарой более широкого регионального консенсуса.

Иными словами, между двумя странами не должно быть разногласий относительно того, что они хотят добиться в Сирии, в том числе по вопросу будущего сирийского филиала «террористической организации» Рабочая партия Курдистана — Отрядов народной самообороны (YPG).

Затем США должны выдать Анкаре исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и других членов его «террористической организации» FETÖ, которые действуют с территории США. Более того, Вашингтону необходимо компенсировать кратко‑ и долгосрочные экономические потери Турции, которые будут понесены в связи с санкциями против Ирана. При этом непонятно, каким образом Вашингтон собирается делать так, чтобы Турция могла по-прежнему удовлетворять свои потребности в природном газе после «выхода Ирана из игры».

Напомним, ранее глава дипломатического ведомства США Майк Помпео подтвердил стремления США добиться от членов международного сообщества сведения к нулю поставок нефти из Ирана. Поставленной цели Вашингтон планирует достигать с помощью возобновления санкций против банковского и энергетического сектора страны.