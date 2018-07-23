Москва, 23 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. После незначительного восстановления в пятницу (20 июля), нефть Brent снова дешевеет на утренних торгах в понедельник. Котировки консолидируются в районе отметки $73, закрыться над которой цены на смогли по итогам сессии пятницы. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, участники рынка сосредоточились на обострении противоречий между США и Ираном. Тегеран пригрозил Америке «невиданной войной», если та будет предпринимать необдуманные действия. Вашингтон дал понять, что твердо намерен продолжить жесткое давление на ближневосточную страну. Сам Трамп в свойственной ему манере подчеркнул, что ему лучше не угрожать.

Реакция рынка, который воздерживается от покупок нефти, несмотря на обострение геополитической обстановки, говорит о том, что этот конфликт не только чреват сокращением предложения, но и может дорасти до масштабов, которые подавят мировой спрос. К тому же игроки продолжают оценивать потенциальные последствия торговой войны в контексте глобального потребления.

Тем временем буровая активность в США упала максимально с марта — число установок сократилось на 5 штук — до 858 единиц. В ближайшее время рынок продолжит следить за развитием событий вокруг Америки — прежде всего, ее отношений с КНР и Ираном. Понижательные риски для Brent сохраняются.

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