Пермь, 23 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Пермском крае штрафная санкция наложена на пермский пороховой завод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном суде, завод подвергнут административному наказанию за то, что сбрасывал в озеро сточные воды с вредными веществами, не указанными в нормативах.

Слив воды

Стоит отметить, что вокруг неуказанных загрязняющих веществ возникли разногласия. Представитель предприятия указал завод не обязан включать в норматив загрязняющие вещества, которые не использует в своём производстве. Медь и цинк содержаться в воде, которую завод забирает из Камы. В свою очередь, суд подчеркнул, что предприятие обязано учитывать такие загрязняющие вещества. Информация необходима для анализа сточных и исходных вод, на её основании и составляется перечень нормативов.

В результате заводу придётся выплатить штраф в 30 тыс. рублей. Такое решение вынес суд первой и второй инстанций.