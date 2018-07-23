Махачкала, 23 июля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Ливневые дожди, прошедшие в ночь на 21 июля в Дагестане вызвали разрушения в Тляратинском районе. В результате резкого подъема воды в реке Джурмут оказалась подтопленной автомобильная дорога Тлярата — Камилюх. Были разрушены искусственные сооружения и земляное полотно на участке более четырех километров, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта региона.

Василий Поленов. Ливень. 1874

По данным ведомства, отрезанными оказались восемь населенных пунктов. Нарушено сообщение с пограничной заставой ФСБ России в селе Камилюх. В самом селении снесены два пешеходных моста, погибло несколько единиц крупного рогатого скота. По данным МЧС по республике, погибших и пострадавших среди населения нет, жилые дома не разрушены, объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме.

К вечеру 22 июля был открыт проезд для передвижения автотранспорта к отрезанным населенным пунктам. Расчистка и восстановление автодороги продолжаются. На месте работают специалисты «Дагавтодора».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года сильные ливни с градом обрушились на населенные пункты Акушинского, Левашинского и ряда других районов. Реки вышли из берегов, было разрушено несколько дорог местного значения, повреждены посевы, пострадали от града несколько домов и автомобилей.